Кличко сразится с одним из лучших соперников за два года - тренер

Тренер чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBО, IBO и журнала «The Ring Magazine» Владимира Кличко - Джонатон Бэнкс рассказал о подготовке Владимира к бою с россиянином Александром Поветкиным, сообщает сайт официального фан-клуба братьев Кличко.

В частности, Бэнкс отметил: "Как только о поединке было объявлено официально, я стал обдумывать различные планы на бой. Конечно, у нас уже есть план. Что касается противника, то я не могу сказать, что он вообще один из самых тяжелых соперников, потому что Владимир проводил бои и с более крутыми парнями, чем Поветкин, но за последние полтора, а то и два года он один из лучших соперников Владимира. Он хороший чемпион".

Также тренер порассуждал о судействе боя в России: "О возможном предвзятом судействе не стоит беспокоиться. Вы знаете, как боец, как тренер, во время боя все, чего вы хотите – победить, и для этого надо просто придерживаться своего плана на бой. Я верю, что в процессе переговоров команда Владимира сумела договориться, чтобы судьи и рефери играли по правилам и все было справедливо".

Как сообщал УНИАН, бой Кличко - Поветкин состоится 5 октября в Москве, в СКК "Олимпийский".

Читайте все новости о бое Владимир Кличко – Александр Поветкин благодаря пресс-туру в Москву, который организовывает ТМ "Хортиця".