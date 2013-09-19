Запорожский "Мотор" сыграл вничью в дебютном матче гандбольной Лиги чемпионов

В немецком Санкт-Леон-Роте завершился премьерный матч мужской гандбольной команды "Мотор" (Запорожье) в групповом турнире Лиги чемпионов, в котором она неожиданно сыграла вничью с "Рейн-Неккар Леэн" - 31:31.

Как сообщает корреспондент УНИАН, это был матч первого тура соревнований Лиги чемпионов сезона 2013/14.

В этой игре дебютант самого престижного еврокубкового гандбольного турнира считался аутсайдером. На фоне запорожцев немцы выглядели солидно, так как в прошлом сезоне выиграли второй по значимости Кубок ЕГФ. Кстати, тогда команды встречались в групповом турнире и «Рейнские львы» дважды были сильнее (дома – 35:22 и 29:25 в Запорожье).

Тем не менее, на сей раз в Германии украинский клуб выглядел вполне достойно. Если первый тайм немцы выиграли со счетом 15:13, то второй, который получился гораздо результативнее, остался за "Мотором" - 18:16.

Самым результативным игроком в составе запорожской команды стал Сергей Онуфриенко, забивший 7 голов.

Еще в одном матче сегодняшнего дня в этой группе венгерский "Веспрем" в гостях обыграл российский "Санкт-Петербург" со счетом 28:15.

Всего в группе А выступаю 6 команд (еще - хорватский "Загреб" и словенский "Целье"), четыре из которых выходят в следующий раунд соревнований.

Свой следующий матч "Мотор" проведет 26 сентября в Запорожье против "Загреба".