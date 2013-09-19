"Черноморец" и "Днепр" выиграли матчи Лиги Европы

Одесский "Черноморец" и днепропетровский "Днепр" провели матчи Лиги Европы, в которых одесситы выиграли у загребского "Динамо" со счетом 2:1, а днепропетровцы были сильнее румынского "Пандурия" - 1:0.

Как сообщает корреспондент УНИАН, команды провели матчи в рамках первого утра группового этапа соревнований.

Гораздо более закрученная интрига была в игре в Загребе. Хорватские динамовцы имели преимущество в первом тайме и логично воплотили его в гол Джуниора Фернандеса, отличившегося в самой концовке, на 43-й минуте. Но, после перерыва, представитель украинской Премьер-лиги перехватил инициативу, а в середине тайма изменил и счет игры. На 62-й минуте Алексей Антонов сравнял результат, а на 65-й Франк Джа Джедже вывел гостей вперед - 2:1. Это преимущество одесситы сумели сохранить до конца игры.

В матче "Пандурий" - "Днепр" интрига была не менее закрученной, но все решил один-единственный гол. На 38-й минуте победный мяч для днепропетровцев забил Руслан Ротань - 1:0.

В эти минуты свой первый матч в рамках основного турнира Лиги Европы проводит киевское "Динамо", которое на своем поле принимает бельгийский "Генк".