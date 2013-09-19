ФФУ оштрафовала ФК Карпаты за нацизм болельщиков

Об этом сообщается на официальном сайте ФФУ.

В частности, КДК ФФУ завершил рассмотрение дела «о неправомерных действиях болельщиков львовских «Карпат» 20 июля 2013 г. во время матча 2-го тура чемпионата «Металлург» (Донецк) - «Карпаты» (Львов). За проявление неонацизма и расизма со стороны болельщиков «Карпат» львовский клуб оштрафован на 150 тысяч гривень. В случае повторения нарушения будет рассмотрено вопрос о проведении «Карпатами» очередного матча чемпионата без болельщиков.

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Главный тренер луцкой «Волыни» Виталий Кварцяный отстранен на один матч в результате удаления во время матча 9-го тура чемпионата с киевским «Арсеналом».

150 тыс. грн должен уплатить харьковский «Металлист» за неправомерные действия болельщиков на стадионе «Металлист» 15 сентября 2013 г. во время и по окончании матча 9-го тура чемпионата с киевским «Динамо», а киевский клуб оштрафован на 25 тыс. грн за использование пиротехнических средств и скандирования своими болельщиками нецензурных высказываний в адрес харьковской команды.

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За опасное нападение на соперника с риском нанесения травмы в матче 10-го тура чемпионата первой лиги «Олимпик» (Донецк) - «Николаев», который состоялся 14 сентября 2013 г., игрок николаевской команды С.Чучман дисквалифицирован на два матча.