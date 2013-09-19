Стаховский проиграл во втором круге теннисного турнира St. Petersburg Open

Как сообщает официальный сайт турнира, Стаховский был единственным представителем Украины в Санкт-Петербурге.

Накануне этого матча киевлянин считался фаворитом. Входящий в Тор-100 мирового рейтинга Стаховский в первом круге обыграл очень сильного испанца Фернандо Вердаско, своеобразно отомстив сопернику за поражение сборной Украины от Испании в матче Кубка Дэвиса.

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Игру с португальцем Стаховский начал также уверенно, выигра первую партию со счетом 6:3. Но во второй партии он позволил сопернику сделать на один брейк больше, уступив с минимальным счетом 4:6. А в третьем, видимо, сказалась усталость от напряженного матча Кубка Дэвиса и последовавших затем утомительного перелета из Мадрида в Санкт-Петербург и игры с Вердаско. В решающем сете Стаховский был не похож сам на себя, допускал огромное количество ошибок и не выиграл ни одного гейма, уступив всухую - 0:6.

Ранее, Стаховский также выбыл из борьбы в парном разряде, где игра вместе с россиянином Михаилом Южным. Российско-украинский дуэт проиграл уже в первом круге парных соревнований.

Таким, образом, украинец завершил свои выступления на турнире в России.

Как сообщал УНИАН, St. Petersburg Open-2013 продлится до 22 сентября.