Стаховский проиграл во втором круге теннисного турнира St. Petersburg Open
В Санкт-Петербурге (Россия) завершился матч второго круга теннисно турнира АТР серии "250" St. Petersburg Open-2013, в котором украинец Сергей Стаховский проиграл португальцу Жоау Соузе - 6:3, 4:6, 0:6.
Как сообщает официальный сайт турнира, Стаховский был единственным представителем Украины в Санкт-Петербурге.
Накануне этого матча киевлянин считался фаворитом. Входящий в Тор-100 мирового рейтинга Стаховский в первом круге обыграл очень сильного испанца Фернандо Вердаско, своеобразно отомстив сопернику за поражение сборной Украины от Испании в матче Кубка Дэвиса.
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Игру с португальцем Стаховский начал также уверенно, выигра первую партию со счетом 6:3. Но во второй партии он позволил сопернику сделать на один брейк больше, уступив с минимальным счетом 4:6. А в третьем, видимо, сказалась усталость от напряженного матча Кубка Дэвиса и последовавших затем утомительного перелета из Мадрида в Санкт-Петербург и игры с Вердаско. В решающем сете Стаховский был не похож сам на себя, допускал огромное количество ошибок и не выиграл ни одного гейма, уступив всухую - 0:6.
Ранее, Стаховский также выбыл из борьбы в парном разряде, где игра вместе с россиянином Михаилом Южным. Российско-украинский дуэт проиграл уже в первом круге парных соревнований.
Таким, образом, украинец завершил свои выступления на турнире в России.
Как сообщал УНИАН, St. Petersburg Open-2013 продлится до 22 сентября.