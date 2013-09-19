В США умер боксер Кен Нортон, сломавший челюсть Мохаммеду Али

Последние годы американец страдал сердечной недостаточностью.

Нортон больше всего известен своей победой над легендарным Мохаммедом Али. В марте 1973 года он сломал именитому сопернику челюсть. Позднее Нортон дважды проиграл Величайшему по очкам, сообщает НТВ.

Всего Нортон провел 50 боев, 42 из них закончились победами, 7 — поражениями, зафиксирована одна ничья.