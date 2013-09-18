«Донбасс» проиграл «Атланту» в регулярном чемпионате КХЛ

Как сообщает корреспондент УНИАН, это была игра шестого тура регулярного чемпионата.

По теме: "Донбасс" впервые проиграл в новом сезоне КХЛ

После двух побед на старте чемпионата хоккеисты донецкого клуба немного сбавили обороты, проиграв в основное время два следующих поединка, но в пятом туре выиграли в гостях у ярославского «Локомотива» в овертайме. И сегодня были также определенные надежды на успех.

«Атлант» подошел к этому матчу в роли явного аутсайдера турнирной таблицы, набрав в первых пяти играх лишь одно очко. Из-за этого своей должности лишился главный тренер команды Сергей Светлов. Дебют же в роли наставника подмосковной команды Алексея Кудашова вышел более чем удачным.

Единственный гол в напряженном матче в начале второго периода забил Андреас Энгквист. В свою очередь, игроки «Донбасса» ни одного своего шанса не реализовали. Хотя, в концовке матча имели двойное преимущество, играя вшестером против четверых защитников «Атланта».

Таким образом, на счету «Донбасса» осталось 7 очков в 6 матчах и команда балансирует в турнирной таблице в районе 8-го места, которое дает право участвовать весной, в концовке сезона, в плей-офф.

Следующий матч «Донбасс» проведет 20 сентября в Череповце против местной «Северстали».