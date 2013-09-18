Блохин оптимистично оценивает матч "Динамо" с бельгийским "Генком"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на предматчевой пресс-конференции.

"Конечно, неудачи откладывают свой отпечаток. Но нам нельзя расслабляться, мы за две недели играем 5 матчей, поэтому нужно работать. Задачи никто не снимал, мы боремся в чемпионате, вступаем в Лигу Европы и у нас есть Кубок Украины. У нас вчера был разговор с командой, он уже назрел и, я думаю, теперь все будет хорошо. Мы уже перестроились после матча чемпионата. У нас также есть мечта - быть в финале Лиге Европы", - сказал Блохин.

Читайте также: Гендиректор «Динамо» считает успешной работу Блохина и не видит проблем

Также он отметил, что в «Динамо» знают стиль игры соперника.

"На матч «Генка» в чемпионате Бельгии летал Сергей Ребров. Сегодня он докладывал о команде более детально, мы смотрели видеонарезки. Команда играет в атакующий футбол, есть хорошие игроки. Представление о сопернике у нас есть, будем еще смотреть. Есть моменты, о которых я не буду говорить, но представление о сопернике мы имеем", - отметил он.

На вопрос о том, считает Блохин свою команду фаворитом группы, он ответил: "Фаворит определяется не на словах, а на футбольном поле, потому что если команда не будет биться, у нее не будут гореть глаза, то тогда сложно добиться результата. И, конечно, удача, должна, нам сопутствовать".

Также прозвучал вопрос о доверии, который тренеру выразило руководство клуба после серии неудач. Блохин прокомментировал эту ситуацию: "Если нет доверия президента клуба, то как можно работать?! Нужно приходить и писать заявление. Все очень просто. У нас разговоры бывают приятными, бывают неприятными. Это часть работы. Но я благодарен, что президент меня поддерживает".

Как сообщал УНИАН, матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА "Динамо" - "Генк" состоится 19 сентября на столичном НСК "Олимпийский".