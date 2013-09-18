Стаховский выиграл матч первого раунда теннисного турнира в Санкт-Петербурге
18:19, 18 сентября 2013Спорт
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Украинский теннисист Сергей Стаховский выиграл матч первого раунда турнира St.Petersburg Open-2013, проходящего в России, у испанца Фернандо Вердаско.
Сергей Стаховский / Фото: tochka.net
Как сообщает официальный сайт турнира, победу украинский спортсмен добыл в двух сетах.
Испанец Вердаско был посеян на этом турнире под 7-м номером. Тем не менее, Стаховскому, находящемуся в конце первой сотни мирового рейтинга, не составило большого труда обыграть соперника - 6:3, 6:4.
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Следующим соперником Стаховского станет португальский теннисист Жуан Соуза.
Соревнования в Санкт-Петербурге продлятся до 22 сентября.
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