Стаховский выиграл матч первого раунда теннисного турнира в Санкт-Петербурге

Как сообщает официальный сайт турнира, победу украинский спортсмен добыл в двух сетах.

Испанец Вердаско был посеян на этом турнире под 7-м номером. Тем не менее, Стаховскому, находящемуся в конце первой сотни мирового рейтинга, не составило большого труда обыграть соперника - 6:3, 6:4.

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Следующим соперником Стаховского станет португальский теннисист Жуан Соуза.

Соревнования в Санкт-Петербурге продлятся до 22 сентября.