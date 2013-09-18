Определена система отбора команд на футбольное Евро-2016

Как сообщают хорватские СМИ со ссылкой на организаторов заседания исполкома, национальные сборные будут распределены на девять предварительных подгрупп по шесть команд в каждой. Таким образом, они разыграют 23 путевки в финальную стадию.

Любопытно, что хозяева турнира - сборная Франции, получившая автоматическое место в финальной стадии, будет распределена в одну из отборочных подгрупп и проведет с командами своей подгруппы товарищеские матчи, не входящие в квалификацию.

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По системе отбора, по две сборные из каждой подгруппы, занявшие первые места, квалифицируются автоматически в финальный турнир. К ним присоединится и сборная, занявшая третье место с лучшими показателями из всех девяти подгрупп. Остальные восемь команд, занявшие третьи места, разыграют четыре оставшиеся путевки в двух матчах плей-офф.

На этом же заседании исполкома UEFA состоится определение городов-хозяев Евро-2020.