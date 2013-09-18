Украина намерена подать заявку на проведение чемпионата Европы-2018 по плаванию

Украина намерена подать заявку на проведение чемпионата Европы 2018-го года по плаванию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге глава Исполкома Федерации плавания Украины Дмитрий Качуровский.

В частности, Качуровский сказал: "Предварительно мы консультировались с президентом Международной федерации плавания Хулио Маглионе, когда он приезжал в Киев, и он пообещал поспособствовать нам в цели проведения турнира. Кроме того, мы провели совещание по этому поводу с президентом Европейской федерации плавания (LEN). Нам предложили подать заявку уже на 2016-й год, но мы решили не спешить. 30 сентября Андрей Власков, как член LEN, едет в Эдинбург (Шотландия) для получения списка тех документов, которые мы должны подготовить в ближайшие 3-4 месяца для подачи заявки».

Также, добавил Качуровский, «в Барселоне во время чемпионата мира по водным видам спорта-2013, который прошел в августе, президент НОК Украины Сергей Бубка встречался с президентом LEN по этому вопросу и говорил о том, что Украина готова принять ЧЕ-2018 по плаванию».

Глава Исполкома Федерации плавания Украины отметил, что «к лету 2014-го года мы уже будем знать, какое количество стран еще будут участвовать в конкурсе, и когда состоится конкурс на право проведения чемпионата".

Также сегодня было объявлено о целях в плане достижения спортивных результатов главной команды страны - сборной Украины - на ближайшее время. В частности, на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия) планируется завоевать две награды.

По этому поводу глава исполкома ФПУ заявил: "Мы ставим задачу привезти из Рио-де-Жанейро 2 олимпийские награды. После чемпионата мира в Барселоне и Универсиады в Казани в Украине выделилась команда из пяти спортсменов, у которых есть потенциал на олимпийские награды. Это Дарья Зевина, Андрей Говоров, Виктория Солнцева, Сергей Фролов и Анастасия Малявина. А в ближайшем резерве Богдан Плавин и Мария Ливер. Этим спортсменам при организации правильной подготовки реально бороться за медали".

Что касается подготовки, то Качуровский отметил: "Сегодня под каждого из них главным тренером сборной совместно с личными тренерами разрабатывается план работы. Андрей Говоров тренируется сейчас под руководством Андреа Ди Нино, это человек, который тренирует спринтеров с очень сложной технической работой. Говоров будет тренироваться в Италии. Наш тренер Андрей Сердинов вместе с Анастасией Малявиной и Марией Ливер улетели в США к тренеру Дэвиду Сало. Так мы будем иметь не только спортсменов, которые работают на равных с лучшими пловцами, но и тренера, который будет разбираться в тренировочном процессе, получать новые знания. Сергей Фролов улетает к Фабрису Пелерино на просмотровый сбор во Францию, где он будет тренироваться с лучшими кролистами мира. А Дарья Зевина тренируется вместе со своим отцом Юрием Зевиным, который в своем личном плане прописал тренировки и в ЮАР, и в Италии, и в Америке. Задача – не только натренироваться, а обрести опыт взаимодействия со своими соперниками. Это очень важный инструмент. Наша задача – это тоже обеспечить».

Также Качуровский подчеркнул, что расходы на тренировки спортсменов за границей не будут дороже подобных сборов в Украине. К примеру, зарплата тренера Сергея Фролова, который будет работать в США, составит около 400 долларов в месяц. При этом сам спортсмен сможет заниматься в бассейне в любое время.