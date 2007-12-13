Капелло возглавил сборную Англии

Итальянский специалист Фабио Капелло стал новым главным тренером сборной Англии, сообщает BBC News со ссылкой на собственные источники информации.

Он сменил на этом посту отправленного в отставку Стива Макларена, который не сумел вывести команду в финальную часть Евро-2008. Контракт Капелло рассчитан до окончания ЧМ-2010, с возможностью продления в зависимости от результатов. Заработная плата тренера составит четыре миллиона фунтов стерлингов в год.

Официальное объявление о назначении Капелло ожидается позже в четверг 13 декабря, когда кандидатура итальянца будет ратифицирована на селекторном совещании членов правления Ассоциации футбола Англии (FA).

12 декабря Капелло встретился с руководителями FA и дал принципиальное согласие на работу в сборной Англии. Напомним, что этот тренер в прошлом сезоне работал наставником мадридского "Реала" и привел команду к титулу чемпиона Испании, однако был уволен из-за разногласий с руководством.

Капелло является одним из самых успешных клубных тренеров Европы, на его счету девять чемпионских титулов в Италии и Испании и победа в Лиге чемпионов.

Лента.ру