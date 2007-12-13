Лужный: ни характера, ни духа, ни футбольной злости

Исполняющий обязанности главного тренера киевского «Динамо» Олег Лужный на послематчевой пресс-конференции подвел черту под выступлением команды в нынешней Лиге чемпионов.

«Если вы помните, после игры с «Манчестером» я сказал о том, что с футболистами такого класса мы не можем играть выше уровня чемпионата Украины. У них ничего нет – ни характера, ни духа, ни футбольной злости...», - сказал тренер.

Как известно, Юрий Семин заявил, что с нынешними футболистами «Динамо» можно строить команду, которая будет играть на хорошем уровне. Лужный не согласен с такой точкой зрения, по его мнению, сделать команду с этими игроками нельзя .

«Если Юрий Павлович сможет что-то сделать с этими игроками, честь и хвала ему», - сказал тренер.

На вопрос, были ли предусмотрены какие-то штрафные санкции на случай поражения в матче со «Спортингом», Лужный ответил: «Сколько можно уже штрафовать? Какой смысл штрафовать, если футболисты просто не могут играть».

Тренер отметил, что ни в одном из пропущенных мячей тренер не видит вины вратаря Луценко.

Лужный отказался сообщить о том, что он сказал игрокам после матча.

«Это останется между нами. В двух словах: поблагодарил их за игру и отдачу».

О своем опыте в нынешней Лиге чемпионов тренер сказал следующее: «Я считаю, что каждый тренер когда-то должен начинать на таком уровне. Думаю, что полученный опыт пойдет мне только на пользу».

По материалам официального сайта ФК "Динамо-Киев"