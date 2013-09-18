Луческу понял, что "Шахтер" может выиграть уже после первого тайма

Главный тренер донецкого «Шахтера» Мирча Луческу прокомментировал в интервью телеканалу «2+2» победу над «Реал Сосьедадом» в матче Лиги чемпионов.

В частности, тренер отметил: "Прежде всего, мы хорошо изучили противника и просили ребят неукоснительно следовать установке тренерского штаба. Наши футболисты сыграли дисциплинированно, а когда дисциплина налажена, на первый план выходит индивидуальное мастерство. В этом компоненте игры мы превосходили соперника, у нас в составе есть много техничных игроков. Это и предопределило сегодня нашу победу".

Также тренер затронул тему психологии: "Мы сегодня играли после 3-х плохих результатов в чемпионате Украины. Нам было очень важно завоевать уверенность в своих силах. Поэтому в первом тайме мы не рисковали. В перерыве мы поговорили и поняли, что эту игру можем выигрывать. Во второй половине встречи мы начали играть более настойчиво, увеличилось количество перехватов в центре поля с нашей стороны. Мы выиграли середину поля и довели матч до победного конца. Заметьте, что соперник с игры ничего не создал. Только со стандартных положений".

Как сообщал УНИАН, "Шахтер" выиграл матч первого тура Лиги чемпионов УЕФА у испанского "Реал Сосьедада" в гостях со счетом 2:0.