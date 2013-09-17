"Шахтер" выиграл первый матч Лиги чемпионов

В Сан-Себастьяне (Испания) завершился матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором донецкий "Шахтер" обыграл "Реал Сосьедад" со счетом 2:0.

Как сообщает корреспондент УНИАН, дончане прервали серию из трех подряд неудачных игр.

Перед этим матчем горняки испытывали явный игровой кризис, дважды проиграв и один раз сыграв вничью в национальном чемпионате украинской Премьер-лиги. Впрочем, "Реал Сосьедад" также неудачно старотвал в испанской Примере, явно не соперничая с грандами, уровня "Реала" и "Барселоны".

Накануне матча букмекеры, специалисты и болельщики практически не сомневались в том, что "Шахтер" не сможет обыграть испанский клуб. И первый тайм подтвердил их опасения. Испанцы полностью владели инициативой. Но, после перерыва, Мирча Луческу смог внести изменения в игру и "Шахтер" перехватил инициативу. А два гола Алекса Тейшейры стали логичным воплощением игрового преимущества в результат.

В другом матче группы А "Манчестер Юнайтед" на своем поле обыграл немецкий "Байер" из Леверкузена - 4:2.

УНИАН провел онлайн трансляцию матча "Реал Сосьедад" - "Шахтер". Предлагаем ее Вашему вниманию. http://www.unian.net/news/595580-real-sosedad-shahter-00-onlayn.html