"Реал Сосьедад" - "Шахтер" - 0:2: онлайн

Сегодня в испанском Сан-Себастьяне на стадионе "Аноэта" проходит матч первого тура Лиги чемпионов УЕФА по футболу между местным "Реал Сосьедадом" и донецким "Шахтером".

Действующий чемпион Украины, освобожденный от квалификационных игр Лиги чемпионов, сейчас находится на спаде. После сверхудачного старта в чемпионате Украины - шесть побед подряд - команда в последних трех матчах регулярно теряет очки. Последовали проигрыши от днепропетровского "Днепра" и львовских "Карпат" и ничья с харьковским "Металлистом".

В свою очередь, "Реал Сосьедад" занимает 7-ю строчку в турнирной таблице после четырех сыгранных туров. Подопечные Ягобы Аррасате обыграли «Хетафе» (2:0), уступили «Атлетико» (1:2), сыграли вничью с «Эльче» (1:1) и «Леванте» (0:0). В плей-офф Лиги чемпионов испанская команда в двух матчах уверенно обыграла французский «Лион» с одинаковым счетом 2:0.

На ставках букмекерских контор фаворитом, хоть и с небольшим преимуществом, считается "Реал Сосьедад". Победа испанцев оценивается в 2,15 к 1, в то время, как ничья и победа "Шахтера" - в 3.30 к 1.

Добрый день! Начинаем онлайн-трансляцию первого в этом сезоне матча основного раунда Лиги чемпионов с участием украинского клуба.

Стали известны стартовые составы команд.

Состав "Шахтера": 30. Пятов, 33. Срна (к), 5. Кучер, 44. Ракицкий, 13. Шевчук, 3. Хюбшман, 17. Фернандо, 20. Дуглас Коста, 29. Тейшейра, 28. Тайсон, 9. Луис Адриано

Запасные: 32. Каниболоцкий, 4. Воловик, 10. Бернард, 38. Кривцов, 6. Степаненко, 8. Фред, 11. Эдуардо

Состав "Реала Сосьедада": 1. Браво, 3. Микель Гонсалес, 22. Эстрада, 24. де ла Белья, 5. Маркель Бергара, 6. Иньиго Мартинес, 10. Хаби Прието (к), 14. Пардо, 7. Гризманн, 8. Сеферович, 11. Вела

Запасные: 13. Субикарай, 15. Ансотеги, 20. Хосе Анхель, 23. Рос, 25. Гранеро, 9. Ахиррече, 18. Кастро

Звучит гимн Лиги чемпионов УЕФА

1. МАТЧ НАЧАЛСЯ

1. "Шахтер" развел мяч с центра поля и тут же его чуть не потерял. Испанцы начинают с прессинга давая понять, кто в доме хозяин.

2. Удар в сторону ворот "Реал Сосьедада" - вратарь легко забирает мяч в руки.

3. Кучер ошибся в обороне и Гризманн опасно бил по воротам. Пятов отбил.

4. Еще один штрафной от испанцев. Удар головой - Пятов ловит мяч.

5. Ракицкий выбивает мяч в аут, разряжая обстановку у своих ворот.

6. Похоже, букмекеры правы. "Шахтер" пока никак не тянет на фаворита этого матча. Испанцы постоянно в атаке.

7. А вот и первая атака "Шахтера". Прострел Фернандо - мяч у вратаря.

9. "Шахтер" пытается завладеть мячом. Контролирует игру в центре поля. Местные болельщики свистят.

11. Похоже, дончанам удалось сбить стартовый порыв хозяев. Игра успокоилась.

13. "Шахтер" контролирует мяч, но не более того. То ли не хочет рисковать, то ли не может.

14. Пятов забирает мяч в ногах у опасно выходившего к воротам Пардо. Небольшая травма головы у вратаря "Шахтера".

16. Срна перехватил мяч и начал потенциально опасную атаку. Отдал мяч на Тейшейру, а тот решил что на нем фолят. Судья не разделил мнение игрока "Шахтера" - предупреждение за симуляцию. Первая желтая карточка в игре.

18. Кучер отдал пас на Тайсона, но вратарь испанцев отлично среагировал на потенциальную опасность.

19. А вот и Кучер выручил свою команду в сложной ситуации. Исправился за эпизод в самом начале матча.

20. Луческу чем-то недоволен. Впрочем, он практически всегда чем-то недоволен. Это неудивительно.

21. Вне игры у Тайсона. "Шахтер" потихоньку пытается атаковать.

23. Срна сыграл рукой при обработке мяча. Эпизод выдался нервным, так как судья с большим опозданием зафиксировал нарушение правил.

24. Срна не смог отдать пас на Тайсона находжившегося в одиночестве прямо перед воротами - вратарь хладнокровно забрал мяч.

25. Тут же опаснейший ответ Велы. Кучер выбивает мяч на угловой.

26. После розыгрыша углового опаснейший удар Хаби Прието - выше ворот.

27. "Реал Сосьедад" продолжает атаковать - угловой.

28. Гризманн подает - Пятов выбивает в аут.

30. Де ла Белья очень опасно бил по воротам с дальней дистанции - выше ворот. В Сан-Себастьяне идет дождь, поэтому сейчас любой удар опасный.

32. Первый угловой "Шахтера" привел к неразберихе у ворот испанцев. Хозяевам повезло - удар от ворот.

33. А дождь усиливается.

34. Опасный прострел Пардо - Кучер разряжает обстановку выбив мяч в аут.

35. За "Шахтер" на стадионе, в основном, болеют девушки.

36. Срна опять простреливает с фланга - защитники испанцев начеку.

37. В ответной атаке испанцев Пятов опять проявляет хладнокровие.

40. Совсем успокоилась игра. Пока суть да дело, отмечу, что сегодня стартовал первый в истории турнир юношеской Лиги УЕФА (для игроков не старше 19 лет). В общем, турнир дублеров Лиги чемпионов. Так вот, "Реал Сосьедад" выиграл у "Шахтера" со счетом 3:2.

42. Опаснейший штрафной, Пардо бьет, мяч от головы игрока "Шахтера" пролетает чуть выше ворот. Между прочим, судья мог назначить и пенальти. Очень спорный момент.

44. Еще один опасный штрафной. Ракицкий сфолил на Гризманне. Желтая карточка игроку "Шахтера".

45. Гризманн бьет рядом со штангой. Повезло горнякам.

45+1. Адриано локтем отмахнулся от соперника - желтая карточка. Третья за один тайм у "Шахтера". Многовато.

ПЕРЕРЫВ

Первый тайм получился очень трудным для "Шахтера". Команда имела преимущество только по владению мячом - 54% против 46%. Но из этого ничего не следует. Куда более показательна статистика по желтым карточкам - 3:0 в пользу горняков. И постоянные голевые моменты для "Реал Сосьедада". Похоже, последние неудачи подкосили команду с двух сторон - и с игровой, и с психологической. "Шахтер" никак не походил на фаворита, постоянно обороняясь, думая о том как сохранить ничью, а не о том как забить. С такой игрой, горнякам во втором тайме придется еще сложнее. Мистеру срочно нужно что-то придумать. Правда, он придумывает уже четвертый матч кряду, а придумать все никак не может.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ

46. "Шахтер" начинает второй тайм за здравие. Тайсон очень опасно пробил, защитники заблокировали удар.

47. В ответной атаке Гризманн уже опасно бил. И тут защитники заблокировали удар.

48. Тайсон блокирует опасную атаку "Реал Сосьедада".

50. Угловой у ворот "Шахтера".

51. Подача углового и затяжная атака испанцев, которую прерывает четкой игрой на выходе Пятов.

54. Вела опасно прошел с фланга в штрафную - защитники "Шахтера" начеку.

55. Еще одна опасная атака испанцев - Фернандо в падении выбил мяч на угловой.

56. Пятов технично выбил мяч кулаком, в очередной раз разряжая обстановку.

57. Адриано прошел по флангу и навесил в штрафную испанцев - угловой

58. Удар после углового Тейшейры не получился. Помешал защитник.

59. "Шахтер" сумел перестроить игру, став плотнее действовать в защите и активнее в атаке. Неужели магия Луческу работает...

62. Еще одна опаснейшая атака испанцев - Пятов на высоте.

63. Гол Тайсона... Из оффсайда. Срна отдавал мяч, когда сразу два горняка находились в явном оффсайде.

65. ГОООООЛЛЛЛЛЛЛЛ 0:1, "Шахтер"

65. Срна навесил, Дуглас Коста подправил пяткой, Алекс Тейшейра пробил по воротам - красиво и результативно. Недаром мяч уже побывал двумя минутами ранее в воротах испанцев - плохая примета.

66. Коста получает желтую карточку - четвертую для "Шахтера" - срыв атаки.

67. А вот и первая замена. В "Шахтере" - Степаненко выходит вместо Хюбшмана.

69. Замена в "Реал Сосьедаде" - Ахиррече вместо Сеферовича.

71. Срна и Адриано разыграли красивую комбинацию - защитники отбились.

72. Гризманн забил гол, но из оффсайда. Тем не менее - плохая примета. По отмененным голам - 1:1.

73. И тут же Пятов едва не ошибся не рассчитав траекторию полета мяча - перекладина.

74. Замена у хозяев поля - Кастро вместо Гризманна.

75. "Реал Сосьедад" разыграл угловой и после контактной борьбы игроков двух команд мяч покинул пределы поля. Пенальти нет.

77. Замена в "Шахтере" - Бернард вместо Косты.

78. Еще раз мяч попал в перекладину ворот "Шахтера" - Срна разрядил обстановку. Видимо, нас ждет жаркая концовка.

80. Фернандо завершал затяжную атаку "Шахтера" - несильно и неопасно.

81. Желтую карточку получает Бергара - первую для испанцев.

83. Замена в "Реал Сосьедад" - Гранеро вместо Пардо.

84. Фернандо получил желтую карточку.

85. Пятов получает травму в столкновении с Мартинесом - желтая карточка испанцу.

86. Последняя замена в "Шахтере" - Фред вместо Фернандо.

87. ГООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛ 0:2, "ШАХТЕР"!!!!!!

87. Тейшейра оформляет дубль красивым ударом с линии штрафной в дульний угол. Вратарь испанцев Браво явно не оправдывает свою фамилию.

89. Никто не верил в "Шахтер", который по именам игроков, по финансам, по клубной инфраструктуре, по всему - сильнее. Не верили ни букмекеры, ни специалисты, даже болельщики с осторожностью говорили о шансах команды. А "Шахтер" сдюжил!!!!

90+1. Арбитр добавляет 5 минут.

90+2. Едва третий гол не забил Срна - не попал по мячу.

90+3. "Шахтер" вовсю атакует в последние минуты, когда по всем законам и логике игры должен отчаянно защищаться. Адриано едва не делает счет крупным.

90+4. Испанцы попытались провести атаку - Срна хладнокровно выбил мяч.

МАТЧ ОКОНЧЕН!!!!

"Шахтер" прервал свою неудачную серию выиграв самый важный матч - стартовый - в Лиге чемпионов сезона 2013/14. УРА!!!!!

Спасибо за нимание к нашей онлайн-трансляции.