Поветкин заявляет, что больше всего думает о победе над Кличко

Российский боксер-тяжеловес Александр Поветкин, после одной из тренировок в рамках подготовки к бою с украинцем Владимиром Кличко, заявил, что больше всего думает о том, чтобы судья поднял его руку и признал победителем в предстоящем бою.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Поветкин сказал, отвечая на вопросы СМИ на пресс-конференции после открытой тренировки.

В частности, будущий соперник Кличко-младшего заявил: "Я знаю, что встречусь с сильнейшим супертяжеловесом мира, и я не думаю ни о чем другом, кроме этого боя. Я всегда верил, что мы с ним когда-то встретимся, а после результатов торгов я знал, что Кличко не откажется от боя. Меня суммы гонораров, честно говоря, не волнуют. Единственное, что меня волнует – это чтобы после боя руку подняли мне".

Также Поветкин добавил: "Я знаю, что многие боксеры, выступая дома, ломаются под давлением ответственности, но для меня все наоборот – такая атмосфера может только придать мне сил. Я никогда не представляю окончание боя перед самым поединком. Единственное, что я знаю, это то, что я выйду в ринг, чтобы побеждать, и я сделаю все возможное, чтобы это произошло".

Как сообщал УНИАН, поединок Кличко - Поветкин состоится 5 октября в московском СКК "Олимпийский". Читайте все новости о бое Владимира Кличко с Александром Поветкиным в УНИАН благодаря пресс-туру, который организовала ТМ «Хортиця»