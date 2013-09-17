Бразильский футбольный клуб наказали за массажиста, спасшего команду от гола

Таким образом, «Апаресиденсе» лишился места в 1/4 финала турнира серии D, который он завоевал по сумме двух игр с «Тупи». Сам массажист Фонсека да Сильва дисквалифицирован на 24 матча и оштрафован на 500 бразильских реалов (164 евро). Арбитр встречи Арлисон Биспо наказания избежал, хотя на этом настаивали представители «Тупи».

Об этом по информации Globo Esporte сообщает Lenta.ru.

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Игра «Апаресиденсе» и «Тупи» прошла 8 сентября. Во втором тайме при счете 2:2 во время атаки «Тупи» на поле выбежал да Сильва. Массажист дважды отбил удары соперников, после чего убежал в раздевалку. За ним гнались футболисты «Тупи», но перед входом в раздевалку им преградила дорогу полиция. Видеозапись случившегося выложена на YouTube.

Игроки «Тупи» несколько минут высказывали недовольство судье, но в итоге матч возобновился и завершился счетом 2:2, который устроил «Апаресиденсе». Команда по сумме двух матчей победила «Тупи» и вышла в следующий раунд турнира.

Видео: ТСН