Борец Олейник принес сборной Украины первую медаль чемпионата мира

Как сообщает официальный сайт соревнований, украинец боролся в весовой категории до 96 кг.

В Будапеште Олейник, который является чемпионом Европы-2013, потерпел только одно поражение - от иранца Ризы Яздани, который впоследствии защитил титул чемпиона мира. «Серебро» в этой весовой категории досталось Хетагу Газюмову из Азербайджана.

Вместе с тем Олейник выиграл бои с чехом Вратиславом Чотасом и болгарином Любеном Илиевым с одинаковым счетом 7:0, с молдаванином Николаем Чебаном - 5:2. В схватке за третье место украинец победил грузина Дато Керашвили (9:2).

Читайте также: Украинский борец выиграл бронзу на Чемпионате Европы

Сегодня на чемпионате мира в Будапеште стартуют еще три украинских борца вольного стиля - Николай Айвазян (60 кг), Ибрагим Алдатов (84 кг) и Ален Засеев (120 кг).

Чемпионат мира по борьбе продлится в столице Венгрии до 22 сентября.