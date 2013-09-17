Сегодня в испанском Сан-Себастьяне на стадионе "Аноэта" состоится матч первого тура Лиги чемпионов УЕФА по футболу между местным "Реал Сосьедадом" и донецким "Шахтером".

Как сообщает корреспондент УНИАН, действующий чемпион Украины проведет первый матч на международной арене в сезоне 2013/14.

Благодаря высокому рейтингу Украины в таблице коэффициентов УЕФА, действующий чемпион страны получил право автоматически заявиться в групповой этап Лиги чемпионов, минуя квалификационные отборы. Это позволило подопечным Мирчи Луческу в начале сезона сконцентрироваться исключительно на матчах чемпионата украинской Премьер-лиги, но, не уберегло от неудач во внутреннем первенстве. После сверхудачного старта - шесть побед подряд - команда в последних трех матчах регулярно теряет очки. Последовали проигрыши от днепропетровского "Днепра" и львовских "Карпат" и ничья с харьковским "Металлистом". Таким образом, можно констатировать факт, что команда сейчас находится на спаде.

В свою очередь, "Реал Сосьедад" занимает 7-ю строчку в турнирной таблице после четырех сыгранных туров. Подопечные Ягобы Аррасате обыграли «Хетафе» (2:0), уступили «Атлетико» (1:2), сыграли вничью с «Эльче» (1:1) и «Леванте» (0:0). В плей-офф Лиги чемпионов испанская команда в двух матчах уверенно обыграла французский «Лион» с одинаковым счетом 2:0.

На ставках букмекерских контор фаворитом, хоть и с небольшим преимуществом, считается "Реал Сосьедад". Победа испанцев оценивается в 2,15 к 1, в то время, как ничья и победа "Шахтера" - в 3.30 к 1.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча "Реал Сосьедад" - "Шахтер". Начало в 21.40.