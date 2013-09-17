Названы судьи, которые будут судить матчи Лиги Европы с участием украинских команд

Матчи Лиги Европы с участием киевского "Динамо", днепропетровского "Днепра" и одесского "Черноморца" будут судить арбитры из Греции, Швейцарии и Турции.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обнародовал на своем сайте имена арбитров, назначенных на матчи первого тура группового этапа Лиги Европы, среди которых три встречи с участием украинских клубов.

Так, в матче "Динамо" - "Генк" (Бельгия) все рефери из Греции. Судьей в поле на этой встрече будет работать Тасос Сидиропулос. На линиях ему помогут Дамианос Эфтимиадис и Димитриос Гагас.

Арбитром стартового матча "Днепра" с румынской командой "Пандурий" назначен швейцарец Саша Кевер. Ассистентами Кевера будут также швейцарские судьи Раффаэль Цедер и Девис Деттаманти.

Вместе с тем первую игру "Черноморца" против загребского «Динамо» доверили судить бригаде арбитров из Турции во главе с Хусейном Гечеком. Помогать ему будут Мустафа Ейисой и Оркну Акташ.

Как сообщал УНИАН, первый тур Лиги Европы УЕФА состоится в четверг, 19 сентября.