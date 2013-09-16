Роналду будет получать ? 1,7 млн в месяц

По новому контракту зарплата футболиста составила € 21 млн в год. Таким образом, лидер сборной Португалии зарабатывает в "Реале" € 1,7 млн в месяц, € 58 000 в день или € 40 евро в минуту, сообщает Чемпионат.

Ранее сообщалось, что зарплата игрока, который вчера поставил подпись под новой сделкой с "Королевским клубом", должна составить примерно € 17 млн в год.