Роналду будет получать ? 1,7 млн в месяц
14:36, 16 сентября 2013Спорт
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Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду, продливший контракт с клубом, стал самым высокооплачиваемым игроком мира, утверждает португальская пресса.
Криштиану Роналду получает 40 евро в минуту
По новому контракту зарплата футболиста составила € 21 млн в год. Таким образом, лидер сборной Португалии зарабатывает в "Реале" € 1,7 млн в месяц, € 58 000 в день или € 40 евро в минуту, сообщает Чемпионат.
Ранее сообщалось, что зарплата игрока, который вчера поставил подпись под новой сделкой с "Королевским клубом", должна составить примерно € 17 млн в год.
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