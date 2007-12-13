Донетчане готовят экспедицию на Эверест (состав участников)

В Донецке состоялось заседание оргкомитета по подготовке и проведению первой донецкой Гималайской экспедиции на Эверест, запланированной на весну 2008 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, на заседании рассматривались основные этапы подготовки, организации и проведения экспедиции, а именно: финансирование, оформление документации, подготовка снаряжения, символики. Для подготовки экспедиции из городского и областного бюджета выделены средства. Всего на осуществление экспедиции потребуется 800 тыс. грн.

Руководителем экспедиции утвержден мастер спорта международного класса, неоднократный чемпион и призер чемпионатов Украины, России и СНГ, участник и руководитель 10 Гималайских экспедиций Сергей КОВАЛЕВ. В основной состав экспедиции включены инструктор альпинизма, чемпионы Украины Алексей ЛЫКОВ, Олег ПАЛИЙ, Игорь СТОРОЖЕНКО и врач экспедиции Олег ЛАВРИНЕНКО.

Как отметил руководитель экспедиции С.КОВАЛЕВ, готовность к восхождению составляет 90%.

По его словам, альпинисты намерены взять с собой на высочайшую вершину мира флаги Украины, Донецкой области, ряда шахтерских городов, а также образцы донецкого угля.

В пресс-службе также напомнили, что в 1982 году дончанин Михаил ТУРКЕВИЧ впервые в составе первой советской Гималайской экспедиции совершил восхождение на Эверест. На протяжении 25 лет никому из донетчан не удавалось повторить это спортивное достижение.