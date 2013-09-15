Металлист разгромил Динамо

21:32, 15 сентября 2013
Спорт
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После девятого тура харьковчане опережают ближайших преследователей на три очка, а киевских динамовцев — уже на девять. 

Счет в матче 3:0

Металлист обыграл Динамо со счетом 3:0, сообщает Football.ua.

Голы: Шавьер, 43, Соса, 90+2, Марлос, 90+5.

Металлист: Дишленкович, Ксенз, Моледо, Папа Гуйе, Азеведо, Эдмар, Шавьер (Красноперов, 49), Диего Соуза, Соса, Гомес (Марлос, 88), Девич (Бланко, 78)

Динамо: Коваль, Гусев, Драгович, Хачериди, Тремулинас, Вукоевич, Велозу (Идейе, 79), Безус (Аруна, 71), Ленс, Ярмоленко, Мбокани

Предупреждения: Девич — Безус, Аруна, Коваль.

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