Сборная Украины проиграла последний матч второго этапа Евробаскета

В Любляне (Словения) завершился последний матч второго этапа группового турнира чемпионата Европы по баскетболу, в котором сборная Украины уступила команде Литве со счетом 63:70.

Как передает корреспондент УНИАН, несмотря на это поражение украинская команда вышла в плей-офф соревнований - четвертьфинал.

Игра с литовцами, считающимися одними из лидеров мирового баскетбола, складывалась для украинской команды крайне непросто. Уже первый период был проигран с разницей в 5 очков - 13:18. Правда, во второй 10-минутке разрыв удалось существенно сократить - 17:14 и 30:32 по итогам половины игры.

Тем не менее, в третьей четверти литовцам удалось остановить наступающий порыв соперника и свести этот период игры вничью - 16:16. А в заключительном четвертом периоде литовца даже немного увеличили свой перевес.

Лучшим игроком в составе сборной Украины стал Сергей Гладырь, набравший 18 очков.

Таким образом, сборная Украины с четвертого места в итоговой таблице группового турнира пробилась в плей-офф и в четрвертьфинале сыграет с командой-победительницей второй группы. Эта команда определится позже.

Как сообщал УНИАН, Евробаскет в Словении проходит с 4 по 22 сентября.