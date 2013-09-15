Ялтинское ралли выиграл украинский экипаж команды из Казахстана

Самую престижную и сложную украинскую гонку выиграл украинский экипаж казахстанской команды Astana European Rally Team Александр Салюк и Евгений Червоненко.

Как передает корреспондент УНИАН, маршрут ялтинского ралли в этом году преодолели 14 экипажей в зачете Кубка Европы, 18 - в Кубке Украины и 21 – в чемпионате Украины.

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Результаты Кубка Европы и чемпионата Украины оказались идентичными. Это стало возможным благодаря тому, что экипаж Салюк – Червоненко, несмотря на то, что представляет Казахстан, выступает и на этапах украинского национального первенства.

Трассу в целом команда из Астаны преодолела за 2 час 23 мин, 27,9 сек. Второе место занял экипаж киевской команды Mentos Ascania Racing – Валерий Горбань и Владимир Корся (2 час 26 мин 17,6 сек), третье – Юрий Кочмар и Сергей Коваль из Odessa Rally Team (2:34.56,7).

Что касается Кубка Украины, то тут сильнейшим оказался экипаж Владимир Петренко – Андрей Рощенко, опередивший машины под управлением Владимира Апостолюка / Сергея Скока и Андрея Димова с Валерием Вартаняном.

После финиша гонки пилот казахстанской команды Александр Салюк отметил: «Мы очень счастливы, ведь ехали в Ялту только с одной целью - бороться за победу. Удача и фарт эти два дня были с нами…Сегодня мы выиграли этап чемпионата Украины и Кубка Европы, укрепив свое лидерство в общем зачете Кубка Европы. У нас сейчас в таблице 2061 очко и мы очень близки к победе в турнире в целом…Ялта-ралли – очень значимое соревнование в календаре, выиграть ее очень почетно. К тому же, в этом году эта сложнейшая гонка была утяжелена погодными условиями».

В свою очередь, организатор гонки и штурман команды-победительницы Евгений Червоненко отметил: «Главное, что гонка прошла без травм. Несмотря на то, что были сложнейшие погодные условия. Да и при оптимальной солнечной погоде ялтинская трасса по своим критериям считается одной из самых сложных в Европе и, однозначно, труднейшей в Украине. Гонщики стали очень грамотными, быстрыми и мудрыми. А это значит, что растет уровень чемпионата Украины. Ведь большинство из участников нынешней гонки являлись экипажами из Украины. Также надеюсь, что этой гонке в ближайшее время присвоят коэффициент сложности «20» и мы войдем в пятерку лучших ралли Европы. Тогда мы сможем принимать гонки более высокого уровня, и Ялта будет приковывать к себе внимание всего мира. Ведь сюда приедут ведущие раллисты мира».

Отметим также, что в эти выходные параллельно проходили и другие гонки в рамках Кубка Европы, где основные соперники украинского экипажа Astana European Rally Team не сумели финишировать, сойдя с трассы по техническим причинам.

Таким образом, экипаж Салюк – Червоненко, набравший на данный момент в общем зачете 2061 балл, сумел увеличить отрыв от преследователей до 200 баллов. До конца соревнований осталось еще два этапа, но победители Ялта-ралли уже сейчас почти гарантировали себе итоговую победу.

Как сообщал УНИАН, Ялта-ралли проходила с 13 по 15 сентября на горных серпантинах Ай-Петри.