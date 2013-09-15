Сборная Украины вышла в четвертьфинал Евробаскета

Как сообщает корреспондент УНИАН, это стало известно после того, как завершился матч последнего тура второго группового этапа Бельгия – Латвия, в котором главный конкурент украинцев в борьбе за путевку в плей-офф – латвийцы, проиграли со счетом 56:60.

Матч получился крайне напряженным и в первой половине игры команды так и не сумели выявить сильнейшего, ничья – 32:32. Лишь в третьей четверти бельгийцы сумели создать себе перевес «+4» - 46:42. А в заключительной 10-минутке игры вновь была зафиксирована ничья.

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Таким образом, бельгийцы одержали первую победу на втором групповом этапе, сравнявшись по этому показателю с командой Латвии. У сборной Украины на счету 2 победы. Вне зависимости от результата матча последнего тура Украина – Литва сборная Украины вышла в ¼ финала.

Как сообщал УНИАН, Евробаскет в Словении проходит с 4 по 22 сентября.