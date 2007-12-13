Результаты 6-го тура Лиги Чемпионов (расширенная)

Завершился групповой этап Лиги Чемпионов

Группа E. Рейнджерс - Лион 0:3 (Гову 16, Бензема 85, 88), Барселона - Штутгарт 3:1 (Джовани 36, Это`о 57, Роналдиньо 67 - Антонио 3)

В финал проходят Барселона (14 очков) и Лион (10), в Кубок УЕФА - Рейнджерс (7). У Штутгарта - 3 очка.

Группа F. Рома - МЮ 1:1 (Мансини 71 - Пике 34) , Спортинг - Динамо 3:0 (Полга 35 пен., Моутинью 67, Лиедсон 89)

МЮ не стал добиваться абсолютного результата, у него 16 очков, у Ромы 11 - они в финале, Спортинг (7) сыграет в Кубке УЕФА, Динамо с абсолютным отсутствием результата (0 очков) займётся внутренними вопросами.

Группа G. ПСВ - Интер 0:1 (Крус 64), Фенербахче - ЦСКА 3:1 (Алекс 32, Угур Борал 45+1, 90 - Эду 30 автогол)

ПСВ, не добавив очков к старым 7, отправляется в Кубок УЕФА, в финал Лиги выходят Интер (15) и Фенербахче (11). У ЦСКА на очко больше, чем у Динамо.

Группа H. Арсенал - Стяуа 2:1 (Диаби 8, Беннтнер 42 - Захария 68), Славия - Севилья 0:3 (Луис Фабиано 66, Кануте 69, Даниел Алвес 87)

Арсенал (13) и Севилья (15) еще раньше обеспечили свой финал, Славии единственной хватило 5 очков для выхода в Кубок, у Стяуа 1 очко.

Напомним, что ранее в финал Лиги вышли: Порту, Ливерпуль, Челси, Шальке-04, Реал, Олимпиакос, Милан, Селтик.

В финал Кубка УЕФА ранее откомандированы Олимпик, Русенборг, Вердер, Бенфика.

Матчи 1/8 финала состоятся 19-20 февраля и 4-5 марта 2008 г. Жеребьёвка - 21 декабря.