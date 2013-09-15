Украинцы стали победителями Первого Московского марафона

Украинец Александр Матвейчук и Ирина Смольникова из Казахстана одержали победу в Первом Московском марафоне.

Матвейчук преодолел дистанцию в 42 километра 195 метров за 2 часа 19 минут и 36 секунд. Украинец Игорь Гелетий стал вторым (2.21,13), еще один представитель Украины Сергей Марчук показал третье время (2.21,29), сообщает РИА Новости. Смольникова преодолела дистанцию за 2 часа 44 минуты 54 секунды. Второе место заняла россиянка Татьяна Белкина (2.51,16 секунд). Замкнула тройку лидеров еще одна представительница России Нагина Хаитова (2.53,41).

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