Первый день Yalta Rally выиграл экипаж Салюк – Червоненко

Как передает корреспондент УНИАН, с утра субботы в Ялте и окрестных горах, где и проходит гонка, пошел дождь. Это сильно усложнило задание гонщикам, которые проходили трассу на резине, не соответствующей погоде.

Лучше всех в данной ситуации справился с поставленной задачей украинский экипаж казахской команды, в котором в роли штурмана выступает организатор гонки Евгений Червоненко. Их машина почти на три минуты опередила экипаж Валерия Горбаня и почти на 10- Александра Кикирешко (оба - из команды Mentos Ascania Racing). Таким образом, уже в первый день соревнований лидер Кубка Европы в общем зачете из Астаны сделал уверенную заявку на победу в ялтинской гонке.

Вместе с тем, Кикирешко, идущий на третьем месте в общем зачете, бороться за медали уже не сможет. Его машина за 500 метров до финиша налетела на камень, сломав подвеску.

Имевший хорошие шансы на высокие места Ефим Важеевский, резво стартовавший на спецучастках, разбил машину на 5-м спецучастке. По словам пилота, экипаж попытается проехать последний день, отремонтировав машину, но бороться за какие-либо результаты уже не сможет. Неплохое время показывал и Дмитрий Радзивил, но четыре минуты и 20 секунд штрафного времени отбросили экипаж Subaru за пределы десятки – 12-е время. В общей сложности во время и до старта первого дня гонки сошли или не стартовали 19 экипажей.