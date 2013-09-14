Хоккеисты клуба «Донбасс» согласились принять украинское гражданство

Игроки главной команды единственного украинского клуба в Континентальной хоккейной лиге донецкого «Донбасса» россияне Максим Яуценя и Олег Пиганович дали согласие на предложение национальной Федерации хоккея получить гражданство Украины.

Как сообщается в релизе ХК «Донбасс», теперь при поддержке клуба Федерация хоккея Украины будет ходатайствовать перед правительством о получении хоккеистами украинского гражданства.

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Напомним, что в прошлом сезоне Якуценя защищал цвета челябинского «Трактора» и выступал в финале Кубка Гагарина, а Пиганович выступал в омском «Авангарде». В мае 2013 года российские игроки присоединились к ХК Донбасс и демонстрируют результативную игру: нападающий Якуценя набрал 5 (2+3) очков в четырех играх чемпионата КХЛ, а защитник Пиганович отметился тремя результативными передачами.

Отметим, что ранее свое согласие на принятие украинского гражданства дали Евгений Белухин, Владислав Шалимов, Юрий Сильницкий и Егор Морозов.