Украина заняла 1-е место на чемпионате Европы по плаванию среди полицейских

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины.

На 2-м месте – команда Германии, 3-е место у полицейских из России.

По итогам соревнований украинцы завоевали 13 золотых, 6 серебряных и 7 бронзовых медалей. Немцы повезут домой 12 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых медалей. Российские полицейские завоевали 2 золотые, 5 серебряных и 8 бронзовых медалей.

Звания «Лучшая пловчиха» чемпионата удостоена украинка – милиционер полка патрульной службы Днепропетровского городского управления милиции сержант милиции Мария Ливер. Среди мужчин лучшим признан немец Кристоф Филдебрандт.

После торжественной церемонии закрытия чемпионата флаг соревнований был передан представителям полицейских Италии, которые в будущем году проведут чемпионат.

По теме: Украинская сборная стала сенсацией на Евробаскете-2013 (видео)

Как сообщал УНИАН, XIV чемпионат Европы по плаванию среди полицейских проходил в Днепропетровске с 11 по 13 сентября.

В соревнованиях принимали участие 133 участника из 14 стран. Украину представляли 18 пловцов.