Сборная Украины обыграла Сербию на Евробаскете
Сборная Украины по баскетболу обыграла команду Сербии в матче предпоследнего тура второго группового этапа чемпионата Европы – 82:75.
Как сообщает корреспондент УНИАН, это вторая победа команды в таблице второго этапа.
Сербы изначально считались явными фаворитами игры и выиграли первую четверть со счетом 21:18. Тем не менее, к большому перерыву они уже проигрывали, уступив вторую 10-минутку со счетом 19:23.
Решающим, как это часто бывает в баскетболе, стал третий период, который украинцы выиграли с преимуществом 8 очков – 22:14. В концовке сербы пошли в атаку, но сумели сократить разницу лишь на два балла – 19:21.
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Лучшим игроком матча в составе победителей стал Максим Корниенко, набравший 21 очко.
Таким образом, сборная Украины одержала вторую победу при стольких же поражениях и по-прежнему сохраняет шансы на выход в четвертьфинал.
В заключительном туре группового этапа в воскресенье, 15 сентября, украинцы сыграют с командой Литвы.
Как сообщал УНИАН, Евробаскет-2013 проходит в Словении с 4 по 22 сентября.