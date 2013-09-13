Сборная Украины обыграла Сербию на Евробаскете

Как сообщает корреспондент УНИАН, это вторая победа команды в таблице второго этапа.

Сербы изначально считались явными фаворитами игры и выиграли первую четверть со счетом 21:18. Тем не менее, к большому перерыву они уже проигрывали, уступив вторую 10-минутку со счетом 19:23.

Решающим, как это часто бывает в баскетболе, стал третий период, который украинцы выиграли с преимуществом 8 очков – 22:14. В концовке сербы пошли в атаку, но сумели сократить разницу лишь на два балла – 19:21.

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Лучшим игроком матча в составе победителей стал Максим Корниенко, набравший 21 очко.

Таким образом, сборная Украины одержала вторую победу при стольких же поражениях и по-прежнему сохраняет шансы на выход в четвертьфинал.

В заключительном туре группового этапа в воскресенье, 15 сентября, украинцы сыграют с командой Литвы.

Как сообщал УНИАН, Евробаскет-2013 проходит в Словении с 4 по 22 сентября.