«Карпаты» во Львове обыграли «Шахтер»

Как сообщает корреспондент УНИАН, хозяева на протяжении практически всего матча переигрывали потенциальных фаворитов.

На 8-й минуте счет в составе львовян открыл Александр Гладкий. Правда, дончанам в середине первого тайма удалось отыграться. На 23-й минуте Дуглас Коста точным ударом восстановил равновесие.

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А во втором тайме хозяева быстро создал себе комфортное преимущество. На 51-й минуте Младен Бартулович реализовал пенальти, а спустя 10 минут забил еще один гол с игры – 3:1. Все что удалось сделать «Шахтеру» в оставшиеся полчаса игры, так это сократить отставание в счете. На 72-й минуте отличился Исмаили.

Таким образом, «Шахтер» потерпел второе поражение в чемпионате сезона 2013/14.

Очередной тур Премьер-лиги продлится до 15 сентября, когда и будет сыгран центральный матч – в Харькове сойдутся «Металлист» и киевское «Динамо».