Шахтер в полуфинале Кубка Украины
19:40, 12 декабря 2007Спорт
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Осталось дождаться новостей из Одессы
|Защитник «Шахтера» Владимир Езерский борется за мяч с защитником “Ворсклы” Дебатиком Цурри во время матча 1/4 финала Кубка Украины. Донецк, 12 декабря
Дончане, имея за плечам выигрыш 3:0 в Полтаве, превратили ответную встречу в формальность и согласились на ничью. 1:1.
Мячи забивались в втором тайме. Алексей Гай поразил угол ворот соперника на 55-й минуте, а через 9 минут Цурри счет сравнял, замкнув головой подачу с фланга от Даллку.
Напомним, что в полуфинал уже прошли Динамо и Металлург (Д), а Черноморец и Ильичевец поспорят за последнюю путевку 15 декабря в Одессе - их первая игра закончилась 2:1 в пользу команды первой лиги из Мариуполя.
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