Шахтер в полуфинале Кубка Украины

Донецкий Шахтер провел ответный матч 1/4 финала Кубка Украины против полтавской Ворсклы.

Дончане, имея за плечам выигрыш 3:0 в Полтаве, превратили ответную встречу в формальность и согласились на ничью. 1:1.

Мячи забивались в втором тайме. Алексей Гай поразил угол ворот соперника на 55-й минуте, а через 9 минут Цурри счет сравнял, замкнув головой подачу с фланга от Даллку.

Напомним, что в полуфинал уже прошли Динамо и Металлург (Д), а Черноморец и Ильичевец поспорят за последнюю путевку 15 декабря в Одессе - их первая игра закончилась 2:1 в пользу команды первой лиги из Мариуполя.