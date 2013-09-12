Опрос: "Динамо" опережает "Шахтер" по популярности

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевского международного института социологии, об этом свидетельствуют результаты социологического опроса КМИС.

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Так, 41,7% болельщиков поддерживают киевское ”Динамо” в розыгрыше Чемпионата Украины (Премьер-лиге). Дальше идет донецкий ”Шахтер” - 23,3%.

По результатам исследования, футбольный клуб ”Динамо” (Киев) имеет наибольшую поддержку в центральном (72%) и западном (49%) регионах. В южном регионе этот клуб поддерживают 30% опрошенных, в восточном – 12%.

Вместе с тем, футбольный клуб ”Шахтер” (Донецк) имеет наибольшую поддержку в восточном (55%) и южном (19%) регионах. В центральном регионе его поддержали 15% опрошенных, в западном – 13%.

По информации социологов, также популярными футбольными клубами Украины являются львовские ”Карпаты” (5,6%), харьковский ”Металлист” (4,8%), одесский ”Черноморец” (4,8%) и днепропетровский ”Днепр” (4,4%). Не поддерживают ни одного из украинских клубов 1,2% респондентов, а 1,4% опрошенных не определились со своим фаворитом.

*** КМИС провел всеукраинский опрос общественного мнения в период с 9 по 18 августа 2013 года методом телефонного интервью. Опрошено 1450 респондентов, проживающих во всех областях Украины (включительно с городом Киевом) и в Крыму. Теоретическая погрешность для выборки размером в 1450 респондентов составляет 2.5%.