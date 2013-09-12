Хэй или Стиверн - WBC определит соперника Виталия Кличко на съезде

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на World Boxing News.

Обладатель чемпионского пояса WBC Кличко-старший последний раз выходил на ринг в сентябре 2012 года в Москве, когда нокаутировал Мануэля Чарра. Обязательным претендентом на бой с Кличко-старшим является 34-летний канадец Бермейн Стиверн, который одержал 23 победы (20 нокаутом), один раз проиграл и один бой свел вничью. Но поединок со Стиверном был перенесен на следующий год в связи с травмой Кличко.

По теме: Претендент на титул Кличко требует отобрать у украинца пояс WBC

Ранее представитель промоутерской компании братьев Кличко K2 Promotions Том Леффлер заявил, что 42-летний украинец может завершить спортивную карьеру в 2014 году после еще одного боя. Позже в СМИ появилась информация, что Виталий в следующем году может встретиться с британцем Дэвидом Хэем, а не со Стиверном.

"Все обязательные защиты будут обсуждаться на 561-й съезде, который пройдет в Таиланде с третьего по девятое ноября. Мы проведем голосование. Говоря о Дэвиде Хэе надо помнить, что у Виталия есть обязательный претендент - Стиверн. Я считаю, что съезд предоставит ему право побороться за титул WBC", - заявил президент WBC Хосе Сулейман.

Хэй (32 года), имеющий 26 побед (24 - нокаутом), следующий бой проведет против 25-летнего соотечественника Тайсона Фьюри (21 победа в 21-м бое, 15 - нокаутом) 28 сентября в английском Манчестере.