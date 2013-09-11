Сборная Украины проиграла первый матч второго этапа Евробаскета

Как передает корреспондент УНИАН, это была первая из трех игр украинцев на этом этапе.

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Сборная Латвии изначально считалась самым слабым соперником украинцев на этой стадии соревнований. А победа в матче, практически гарантировала нашей команде выход в плей-офф - 1/4 финала.

Тем не менее, уже в первой четверти соперник обозначил свое весомое преимущество - 24:11. В двух последующих десятиминутках оно только увеличивалось (18:11 и 23:10), достигнув отметки в "+33". И только в начале заключительного четвертого периода команда слегка сократила разрыв в счете, но спасти игру в этот момент уже было нереально.

Лучшим игроком в составе сборной Украины в этом матче стал Сергей Гладырь, набравший 12 очков.

Таким образом, сборная Украины проиграла матч и значительно ухудшила собственные шансы на попадание в плей-офф. С учетом игр первого этапа соотношение побед и поражений у команды теперь составляет 1/2. А впереди предстоят крайне сложные игры с титулованными командами Сербии (13 сентября) и Литвы (15 сентября).

Как сообщал УНИАН, Евробаскет в Словении проходит с 4 по 22 сентября.