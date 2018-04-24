Сборная Украины: с Англией — без риска

10 сентября сборная Украины провела один из важнейших матчей в отборочном цикле к чемпионату мира-2014 в Бразилии. Для того, чтобы рассчитывать на первое место в группе, команде необходимо было побеждать сборную Англии и брать максимум очков в последующих матчах с Польшей и Сан-Марино. Но, Михаил Фоменко позаботился, прежде всего, о том, чтобы сохранить ворота своей команды в неприкосновенности. Тяжелый матч, в котором украинцы в основном оборонялись, имея немного опасных моментов у ворот соперника, завершился безголевой ничьей. И теперь, чтобы рассчитывать на первое место в группе, нужно не только самим добывать очки, но и надеяться на то, что англичане где-нибудь их потеряют. В противном случае – второе место и игры плей-офф за право попасть на мундиаль.

Осторожный Фоменко

Игра, которую показала сборная Украины во вторник, в корне отличалась от игры этой же самой команды под руководством того же тренера в предыдущих матчах. Лихие набеги на ворота соперника, которые приносили голы уже в первые минуты матчей в Варшаве и Скопье, а затем и победу, постоянная нацеленность на чужие ворота, которая позволила буквально уничтожить аутсайдера из Сан-Марино, сменились на плотную оборону. Лишь на первой минуте команда по привычке провела опасную атаку на ворота противника, завершившуюся столкновением в штрафной площади. Опытнейший португальский арбитр Проэнса не усмотрел в этом эпизоде нарушения правил, а английская пресса в своих комментариях на следующий день, в среду, указывала, что «в этом эпизоде нам просто повезло». В дальнейшем – лишь редкие навесы в чужую штрафную с флангов, где англичане в игре головой чувствуют себя как рыба в воде. А, в основном, плотная оборона, которую, кстати, игроки сборной Украины отлично выстроили. Именно строжайшая дисциплина в игре и позволила не дать сопернику создавать по-настоящему опасные моменты. Любого, выходившего на оперативное пространство игрока соперника, тут же встречали двое-трое украинских защитников. Ну, и, традиционная, в таких случаях, долгая перепасовка украинцев в центре поля, позволяющая сбить темп игры.

Не отошла команда от своей тактики даже в последние минуты, когда был велик соблазн хотя бы попытаться выиграть. И когда Андрей Ярмоленко, бежавший на замену, увидел сдерживающие жесты на скамейке запасных, тут же сбросил темп. Дисциплина – превыше всего. Что, кстати, красит команду. Уже уйдя с поля, Ярмоленко обнялся с главным тренером, решения которого явно не одобрял еще несколько секунд назад. Ну, и, наконец, показателен тот факт, что команда весь матч провела с одним форвардом. И далеко не самым опасным, как для нынешней сборной. Марко Девич под предлогом насморка остался на скамейке запасных. Хотя, как съязвил после матча в своем комментарии в социальных сетях ныне опальный Артем Милевский, "на такие игры без ноги выходят".

В свою очередь, Михаил Фоменко по-другому объяснил выбор тактики на этот матч: "Выставить двух форвардов – был бы авантюрный шаг с нашей стороны". Вообще же тренер, как всегда, выглядел абсолютно спокойным и так же трезво, без эмоций, старался оценить игру. "Как я и говорил вчера, сегодня нам предстояло играть с командой с европейским именем. Сильной командой. В каких-то моментах мы атаковали, а они защищались, а в каких-то, наоборот. «Стандарты» являются сильной стороной англичан. То, что мы не пропустили сегодня со «стандартов» – спасибо нашим ребятам. Что касается наших «стандартов», то их было не так уж и много, но они были опасными. Тут есть еще доля везения, сегодня нам его немного не хватило".

Рассчет на везение или плей-офф?

Тактика, избранная на прошедший матч Михаилом Фоменко, если и подразумевала победу, то только в случае большого везения. Впрочем, в этот вечер рассчитывать на милость небес не пришлось. Ничья – вполне закономерный результат, который, как оказалось позже, устроил обе стороны. Тренер англичан Рой Ходжсон отмечал, что ехал в Киев за победой, но и такой исход его абсолютно устроил: "Мы сохраняем лидирующую позицию. Лучше было бы победить, но, тем не менее, мы – лидеры. Впереди еще два матча, и мы рассчитываем взять в них шесть очков. После первого тайма я думал, что мы сможем победить, но во втором тайме у нас не пошла игра".

Впереди у нашей команды – два матча и отличные шансы набрать максимум очков. А, значит, как минимум, второе место. Да, никто не сказал, что игра с Польшей станет легкой прогулкой для Фоменко и Ко. А, с другой стороны, разве не все говорят, как преобразилась и заиграла команда после серии осенних неудач образца прошлого года, когда была тренерская чехарда, связанная с уходом Олега Блохина в киевское "Динамо"?..

Кстати, тренерский дебют Фоменко пришелся как раз на игру с поляками - выездную – где шансы украинцев, с учетом их осенних выступлений, изначально расценивались букмекерами как минимальные. В итоге, команда убедительно выиграла (3:1), в первый раз заставив задуматься, прежде всего, своих болельщиков о том, что шансы на попадание в Бразилию достаточно высоки. Прошло каких-то полгода, и мы уже не испытываем удовлетворения, судя по комментариям в социальных сетях, от ничьей с англичанами и утерянного шанса на первое место.

Между тем, шанс сохраняется вполне приличный. В Киев сборная Англии приехала далеко не оптимальным составом, из-за травмы двух основных форвардов и еще четырех игроков других линий – всего шесть футболистов, или полсостава. А в октябрьской "спарке", последних двух матчах группового турнира, среди прочего, англичанам предстоит сыграть с командой Черногории. И не факт, что все игроки смогут вернуться в состав. Балканская же команда, в отличие от украинцев, хорошо стартовала в этом цикле, но затем притормозила. В частности, в октябре 2012 года в Киеве черногорцы выиграли со счетом 1:0, после чего крупно уступили дома - 0:4. Тем не менее, сборная Черногории остается в основной обойме претендентов, деля второе место с украинцами и лишь на очко отставая от англичан. Так почему бы им не замахнуться на победу на легендарном лондонском "Уэмбли"? Ничья сборную Черногории не устроит в принципе, но, стараясь владеть инициативой и отодвинув игру со своей половины поля, команда Бранко Брновича вполне может добиться именно ничьей, что стало бы идеальным вариантом уже для сборной Украины.

Вместе с тем, специалисты предлагают не оглядываться на чужие разборки, сосредотачиваясь лишь на своих матчах.

Бывший тренер сборной Украины Леонид Буряк считает: "Команда отлично провела игру с англичанами. На мой взгляд, ребята ни в чем не уступали сопернику и заслужили эту ничью. Можно ли было выиграть? Думаю, ничья абсолютно справедливый результат. И, главное, хороший. А вот в следующих двух матчах необходимо только побеждать. Теперь надеяться нужно только на самого себя. Сборной, в ее нынешнем состоянии, это вполне по силам".

Серебряный призер Евро-1972 в составе сборной СССР Владимир Мунтян, ныне селекционер киевского "Динамо", отмечает: "Команда преобразилась уже давно, еще в первом официальном матче под руководством Фоменко – с Польшей. И последняя игра лишь подтвердила, что сборная идет правильным путем. Я думаю, что две победы в оставшихся играх - абсолютно реально. Если команда сыграет в свою игру с поляками, то обязательно выиграет. Ничья в матче Англия – Черногория вполне реальна, но на соперников оглядываться не стоит. Нужно думать, прежде всего, о себе".

А авторитетный украинский тренер Сергей Морозов, за плечами которого – опыт работы в нескольких российских и украинских командах элитного дивизиона, прогнозирует: "Что касается перспектив – я реалист. Плей-офф в наших возможностях. Даже если мы сыграем вничью с Польшей и наберем в двух матчах четыре очка, все равно мы занимаем второе место в группе. Я бы не стал оглядываться на результат игры Англия - Черногория. Нужно самим добиваться результата. Вот если мы проиграем полякам, тогда да, нужно будет считать варианты. А так, у нас есть как минимум второе место. Учитывая то, сколько очков мы потеряли на старте цикла, прошлой осенью, результат максимально возможный. Считаю, что произошло это благодаря тренерскому штабу, во главе с Михаилом Фоменко. Они добились максимального результата исходя из тех ресурсов, которые есть на данный момент. Пусть никому не в обиду будет сказано, но, например, если сравнивать Лэмпарда и Степаненко - то пока уровень абсолютно разный, сравнивать их рановато. Также можно сказать и по другим позициям. В общем, пока есть что есть. И, на данный момент, это отличный результат".

Плюсы и минусы нынешней сборной

Главный плюс национальной футбольной команды Украины в канун заключительных матчей отбора на чемпионат мира-2014 заключается во внутрикомандной атмосфере. После долгих осенних месяцев блужданий 2012 года в команду пришел специалист, имеющий главное качество для наставника сборной – хороший психолог. Атмосфера в команде была наглядно продемонстрирована в том же вчерашнем матче, когда игроки, стремившиеся в концовке только вперед, послушали своего наставника и решили сконцентрироваться на ничьей, дабы не накликать беду.

В свое время, оптимальным тренером для сборной считался Олег Блохин, который умеет за короткий срок настроить команду на нужный лад, но у которого очень плохо получается постоянно поддерживать игровой тонус в этой же команде. И когда Блохин ушел из сборной, многие специалисты связывали кризис именно с отсутствием мотиватора. В этом смысле очень важным был самый первый матч при Фоменко – с Польшей, перед которым практически никто не верил в возможность не то что поездки в Бразилию, а даже элементарной ничьей в игре в Варшаве. Но, усилия наставника не пропали даром. Команда провела отличный матч и сама себе задала тон на долгие месяцы вперед. Запала хватает до сих пор. И если в ответном матче с поляками в Киеве украинцы, как и в гостях, будут играть с позиции силы – в атакующий футбол – остановить их будет практически невозможно.

Минус же, как всегда, будет состоять в возможных травмах и дисквалификациях. В игре с Англией "роковое" предупреждение получил капитан команды Александр Кучер, который теперь точно не сыграет с поляками. Игрок, стабильно входящий в состав команды на протяжении семи лет, безусловно, стал большой потерей. Но, позиция защитника не является самой уязвимой в нынешней сборной. В команде предостаточно футболистов высокого класса, которые готовы будут заменить игрока "Шахтера". А в остальном пока вроде обходимся без потерь. Учитывая тактику, которую Михаил Фоменко наверняка изберет в игре против поляков, больше всего стоит волноваться за линию нападения. Пока тут все благополучно. Если не считать простуды Девича, которую за месяц игрок уж точно вылечит. Да и не факт, что вчерашняя простуда Марко не была "тактической".

...За 20 лет своей истории сборная Украины лишь однажды добивалась успеха в отборочном цикле. Случилось это в 2005-м, после игры с грузинами в Тбилиси. Когда, уже после окончания игрового дня, с учетом встреч соперников по группе, стало понятно – мы на чемпионате мира. Сегодня команда очень близка к новому успеху. Близка и по качеству демонстрируемой игры, и по результату, и по своему духу. Чемпионский дух, который украинцы демонстрируют в последних матчах, вполне соответствует духу игр на чемпионате мира. Осталось всего ничего – довести дело до конца и получить бонус в виде улыбки Фортуны и места в списке 32 сильнейших команд мира.

Кирилл Стадниченко