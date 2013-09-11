Украина-Англия. Фотогалерея и видео лучших моментов

15:52, 11 сентября 2013
Спорт
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Во вторник, 10 сентября, Украина сыграла вничью в домашнем матче отбора на Чемпионат мира по футболу-2014 против сборной Англии

Незважаючи на відсутність голів, матч, за результатами якого мав визначитися лідер групи, видався дуже напруженим. У полі постійно тривала боротьба за м’яч.

Украина-Англия. Евгений Коноплянка и Кайл Уокер

Украинцев поддерживали болельщики разного возраста и социального статуса - от детей до президента.

Украина-Англия. Болельщица
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