Украина-Англия. Фотогалерея и видео лучших моментов

Во вторник, 10 сентября, Украина сыграла вничью в домашнем матче отбора на Чемпионат мира по футболу-2014 против сборной Англии

Незважаючи на відсутність голів, матч, за результатами якого мав визначитися лідер групи, видався дуже напруженим. У полі постійно тривала боротьба за м’яч. Украинцев поддерживали болельщики разного возраста и социального статуса - от детей до президента.

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