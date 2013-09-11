Украина-Англия. Фотогалерея и видео лучших моментов
15:52, 11 сентября 2013Спорт
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Во вторник, 10 сентября, Украина сыграла вничью в домашнем матче отбора на Чемпионат мира по футболу-2014 против сборной Англии
Незважаючи на відсутність голів, матч, за результатами якого мав визначитися лідер групи, видався дуже напруженим. У полі постійно тривала боротьба за м’яч.
Украина-Англия. Евгений Коноплянка и Кайл Уокер
Украина-Англия. Тарас Степаненко
Украина-Англия. Евгений Хачериди и Рики Ламберт
Украина-Англия. Эдмар и Гари Кэхилл
Украина-Англия. Андрей Ярмоленко и Эшли Коул
Украина-Англия. Андрей Пятов в броске
Украина-Англия. Игровой момент
Украина-Англия. Игровой момент
Украинцев поддерживали болельщики разного возраста и социального статуса - от детей до президента.
Украина-Англия. Болельщица
Украина-Англия. Президент Виктор Янукович
Украина-Англия. Лучшие моменты игры
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