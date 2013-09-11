На бой Кличко - Поветкин приедет экс-чемпион Леннокс Льюис

Об этом заявил вице-президент Федерации профессионального бокса России один из организаторов и главных спонсоров боя Андрей Рябинский.

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В частности, Рябинский написал на своей страничке в Facebook: "Леннокс Льюис принял мое приглашение и подтвердил свое присутствие на бое Кличко - Поветкин".

Как сообщал УНИАН, бой Кличко - Поветкин состоится 5 октября в московском СКК "Олимпийский".

Читайте все новости о бое Владимира Кличко с Александром Поветкиным в УНИАН благодаря пресс-туру, который организовала ТМ «Хортиця»