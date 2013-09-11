На бой Кличко - Поветкин приедет экс-чемпион Леннокс Льюис
15:30, 11 сентября 2013Спорт
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Одним из почетных гостей на вечере бокса в Москве, главным противостоянием которого станет битва двух олимпийских чемпионов Владимир Кличко – Александр Поветкин, станет экс-чемпион мира по четырем версиям знаменитый британский боксер в супертяжелом весе Леннокс Льюис.
Льюис посетит боксерский поединок Кличко - Поветкин / Фото: telegraph.co.uk
Об этом заявил вице-президент Федерации профессионального бокса России один из организаторов и главных спонсоров боя Андрей Рябинский.
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В частности, Рябинский написал на своей страничке в Facebook: "Леннокс Льюис принял мое приглашение и подтвердил свое присутствие на бое Кличко - Поветкин".
Как сообщал УНИАН, бой Кличко - Поветкин состоится 5 октября в московском СКК "Олимпийский".
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