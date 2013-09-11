Олимпийская чемпионка рассказала о пьянстве российских тренеров

Татьяна Лебедева прокомментировала слова голландского тренера Раймонда Верхейена о том, что российские тренеры слишком много пьют, пишет "Советский спорт".

"К сожалению, точнее и не скажешь. Ведь дело не только футбола касается, но и остальных видов спорта", - сказала Лебедева.

Чемпионка отметила, что пьянство связано с менталитетом населения.

"Это наша огромная проблема, беда менталитета, - добавила олимпиская медалистка. - Я даже выступаю за то, чтобы на сборах спортсменов для тренеров закрывали бильярдные комнаты, потому что там, насколько я знаю, без коньячка не обходится".

Справка УНИАН. Татьяна Лебедева - российская легкоатлетка, специализирующаяся в прыжках в длину и тройном прыжке, олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы. Заслуженный мастер спорта России, вице-президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики. Татьяна Лебедева ушла из спорта в конце июля 2013 года.