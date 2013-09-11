Уже десять команд прошли в финал Чемпионата мира по футболу-2014

12:31, 11 сентября 2013
Спорт
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После вчерашних матчей число официальных участников чемпионата мира дошло до десяти.

Украина еще борется

Помимо хозяев чемпионата Бразилии первыми на мундиаль пробились четыре команды из Азии: Япония, Австралия, Иран и Корея. Там отборочный турнир уже  завершился, включая плей-офф, сообщает football.ua.

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Также вчера сразу в трех конфедерациях стали известны пять будущих участников ЧМ-2014. В Европе первыми официально оформили свой выход на турнир Нидерланды и Италия, в Южной Америке — Аргентина, а от зоны КОНКАКАФ в Бразилию точно едут США и Коста-Рика.

Напомним, вчера Украина сыграла вничью с Англией на домашнем стадионе. Четыре команды из шести в группе подопечных Михаила Фоменко  до сих пор сохраняют шансы попасть в Бразилию. При этом до конца отбора осталось два тура, в которых Украина встретится с Польшей и Сан-Марино.

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