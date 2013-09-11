Фоменко объяснил, почему не выпустил против Англии двух форвардов

"Турнирные перспективы сборной Украины после матча с англичанами Что оценивать? Мы ведь еще не доиграли отборочный цикл. Хорошо, хоть одно очко. Была бы победа, тогда можно было бы что-то оценивать" , - цитирует тренера ТСН.Проспорт.

Фоменко отметил, что "Львы" пытались не дать играть украинцам, которые отвечали тем же, а также отметил, что украинцы играли против сильного соперника, а сама игра была сложной.

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По его словам, Марко Девич не играл, потому что имел проблемы, которые не позволяли ему работать в полную силу.

"То , что мы не сыграли двумя форвардами - так складывался матч. Если бы мы выставили двух форвардов, это был бы авантюрный шаг с нашей стороны. Одно очко лучше, чем ни одного. А пенальти - это вопрос к судьям, а не ко мне" , - отметил Фоменко.

Фоменко отметил, что команда постарается сохранить хорошее настроение и в матче со сборной Польши. Также он поблагодарил своих ребят, что те не пропустили со стандартных положений, ведь это - сильная сторона англичан. "У нас также были моменты. Но есть доля везения, чего нам не хватило" , - резюмировал тренер.

Напомним, что 11 октября Украина встретится с поляками, а 15-го сыграет с Сан-Марино.