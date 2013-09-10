Украина и Англия сыграли вничью

На столичном НСК "Олимпийский", завершился один из важнейших матчей в борьбе за путевку на чемпионат мира-2014 в отборочной группе Н, где сборная Украины сыграла вничью с командой Англии - 0:0.

Как сообщает корреспондент УНИАН, эта игра была ключевой в плане распределения мест в группе для тройки ведущих команд: помимо Украины и Англии на поездку на ЧМ летом следующего года также реально претендует сборная Черногории.

Сыграв вничью, украинцы и англичане значительно прояснили свои перспективы. Англичане сохранили первое место в группе и теперь реально претендуют на прямую путевку на ЧМ в Бразилию. Что касается сборной Украины, то команда теперь может реально претендовать лишь на второе место в группе. Разумеется, если выиграет оба оставшихся матча. Ведь Англия и Черногория в любом случае сыграют друг с другом и потеряют очки... в пользу Украины.

На данный момент, в турнирной таблице у англичан 16 очков, у черногорцев и украинцев - по 15. Все сборные провели по 8 матчей.

УНИАН вел онлайн-трансляцию игры Украина - Англия. Предлагаем ее вашему вниманию.

Добрый вечер!

Стали известны стартовые составы команд.

Украина: Пятов, Федецкий, Хачериди, Кучер, Шевчук, Степаненко, Эдмар , Гусев, Коноплянка, Ярмоленко, Зозуля.

Англия: Харт, Уокер, Кэйхилл, Ягеелка, Коул, Джеррард, Лэмпард, Уолкотт, Уилшир, Милнер, Ламберт.

1. Матч начался!

2. Сразу же идет опасная атака украинцев и судья в спорном моменте не назначает пенальти - угловой.

2. Подача углового - вратарь Харт выбивает мяч рукой в поле.

3. В ответной атаке бьет с дальней дистанции Джерард - Пятов уверенно забирает мяч в руки.

4. Шевчук проиграл борьбу Уолкотту, но Пятов ценой повреждения выбил мяч на угловой.

5. Джерард подает угловой - защитники в борьбе выбивают мяч за линию ворот. Еще один угловой.

5. Вновь опасный момент - третий угловой.

6. Джерард подает и с другого фланга - Пятов выбил мяч руками в поле.

7. Очень агрессивное начало с обеих сторон. Но, пока без голов.

8. Опасно пробивал по воротам англичан Коноплянка - вратарь начеку.

9. Болельщики сборной Украины заслуживают отдельных аплодисментов - отличная поддержка.

11. Еще один угловой у ворот украинцев после атаки Ламберта - защитники выбивают мяч.

12. В ответной атаке Федецкий едва не наказал Джеррарда за ошибку в своей штрафной.

13. Зозулю опережает защитник англичан - выгоднейший момент упустили украинцы.

14. После розыгрыша углового последовала грубая ошибка Коноплянки и мяч ушел за линию ворот.

17. Еще один угловой англичан - Пятов забрал мяч и тут же ввел в игру.

20. Игра немного застопорилась в центре поля. Но игра по-прежнему нервная.

22. Столкновение в центре поля - повреждение получил Хачериди. Вроде как, незначительное.

25. Украинцы тянут время подолгу разыгрывая мяч в центре поля. Не к добру все это...

26. Тем временем, в матче Сан-Марино - Польша после первого тайма 1:2.

27. Англичане попытались провести атаку, но наших защитников возле Тео Уолкотта оказалось аж трое.

29. Англичане, похоже, надолго перехватили мяч и продолжают искать пути к воротам хозяев поля.

31.Навес с фланга Милнера - Пятов уверенно забирает мяч.

32. Степаненко попытался организовать опасную атаку, но явно поспешил. Мяч в ауте.

33. Опаснейший момент у англичан - Джерард пробил прямо над перекладиной.

34. И тут же Тео Уолкотт выходит один на один с Пятовым, но упускает мяч за линию ворот.

37. Эдмар пытался забросить мяч в штрафную гостей, но неудачно.

40. Команды катают мяч в центре поля. Богатый на события первый тайм отнял много сил.

41. Зозуля упустил мяч в выгоднейшем моменте после паса Коноплянки. Отличная комбинация в исполнении игроков "Днепра".

43. Англичане пытаются атаковать, но осторожно. Украинцев в своей штрафной по-прежнему больше.

44. Очень опасный штрафной. Гусев, по мнению судьи, нарушил правила - сомнительный момент.

45. Лэмпард попадает в Коноплянку - угловой.

45+1. Защитники и Пятов отбились после углового.

45+1. Тут же опасный момент у украинцев - Харт забирает мяч в руки.

ПЕРЕРЫВ

Что же, неоднозначным получился первый тайм. По-настоящему опасных моментов гораздо больше было у англичан. Тем не менее, защитники украинской сборной пока играют безупречно. Все будет зависить от установок, которые тренеры обеих команд дадут в перерыве. Все может повернуться как в ту, так и в другую стороны. В конце концов, у подпечных Фоменко также были опасные моменты.

46. Второй тайм начался.

47. В первой атаке украинцев после перерыва Гусев протащил мяч по флангу, но навесить не успел. Мяч вышел за пределы поля.

48. Коноплянка дважды остро навешивает мяч в штрафную - защитники англичан на чеку.

49. Теперь уже Ярмоленко опасно подавал в штрафную - Коул выбивает мяч на угловой.

50. После подачи углового Федецкий пробил мимо ворот.

53. Неожиданно опасная атака англичан, которые в начале тайма отошли к своим воротам. Но защитники вновь начеку.

55. Хачериди в борьбе отобрал мяч у Милнера, который мог выйти один на один с вратарем украинцев.

57. Коноплянка совершил опаснейший прострел в штрафную, но игроки центра атаки не разобрались кому бить по воротам.

60. Федецкий завершил атаку украинцев навесом, но вратарь легко забрал мяч.

61. Первую в матче желтую карточку получает Кучер. Грубо сыграл против Уолкотта. Кучер теперь не сыграет с поляками - серьезная потеря.

63. Джерард подавал штрафной - Хачериди выбивает мяч головой.

65. Игра стала разбиваться на эпизоды. Много мелких фолов. Сейчас пострадал Гусев.

67. Идет борьба за инициативу - в центре поля.

68. Замены. У Украины - Безус вместо Гусева, у Англии - Янг вместо Уилшира

70. Зозуля падает то ли в штрафной площади, то ли возле нее - штрафной.

71. Удар Коноплянки - мяч срикошетил и пролетел рядом со штангой.

73. Ответная опасная контратака англичан - Кучер заблокировал пас на Джерарда.

74. Удар Федецкого после углового - мяч попадает прямо в Харта.

76. Коноплянка в очередной раз простреливает мяч в штрафную - угловой.

78. Одна из редких атак англичан завершается угловым в исполнении Янга. Пятов забрал мяч.

80. Англичане пытаются перехватить инициативу, а трибуны требуют у Фоменко выпустить Девича.

82. Лэмпард пробивал с убойной позиции, но неудачно. Мяч пролетел рядом с воротами Пятова.

84. Затяжная атака украинцев не приносит результата. Харт легко ловит мяч.

85. Ярмоленко пробил из-за пределов штрафной крайне неточно. Мяч летит выше ворот.

88. Англичане, кажется уже согласны на ничью. Больше атакую украинцы, но беззубо. Почти без моментов.

90. Замена у сборной Украины - Зозулю меняет Селезнев. Девич, похоже, так и не выйдет на поле.

90. Судья добавил 3 минуты.

90+1. Англичане атакуют. Ошибкой Кучера едва не воспользовался Лэмпард. Удар мимо ворот.

90+2. Последняя замена у Украины. Хомченковский вместо Ярмоленко.

0:0 - МАТЧ ОКОНЧЕН!

Спасибо за внимание!