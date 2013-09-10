Бубка разочарован, что его не избрали президентом МОК

Но Бубка намерен и в дальнейшем популяризировать олимпийские ценности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе НОК, об этом он сказал после завершения выборов президента МОК (сегодня во время 125-й сессии Международного олимпийского комитета в Буэнос-Айресе был избран новый президент МОК - им стал Томас Бах).

«Несмотря на то, что я немного разочарован тем, что не был избран в этот раз, мое стремление пропагандировать олимпийские ценности и важность спорта остается непреклонным. Горжусь своей кампанией и тем, что имел честь представить свои идеи членам МОК», - сказал Бубка.

«Спорт – это моя жизнь, и я и в дальнейшем буду служить спорту. Буду продолжать развивать те ценности, на которых держится олимпийские движение и которые вдохновляют людей во всем мире», - сказал он.

Бубка также поздравил Томаса Баха с сегодняшней победой и выразил уверенность, что он примет к сведению лучшие идеи для того, чтобы обеспечить олимпийское движение будущего.

«Это чрезвычайно важное время для Международного олимпийского комитета, и я уверен, что Бах продолжит ту большую работу, которую начали президент Самаранч и президент Рогге», - отметил он.

«Я встречался с Бахом в начале апреля, и мы договорились, что после этих выборов мы все будем работать вместе на благо олимпийского движения. Мы имеем общее виденье приоритетов, а именно – олимпизм, который продолжает развиваться и доказывать важность спорта в мире», - подчеркнул Бубка.