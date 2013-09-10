Президентом МОК избран немец Томас Бах

Новым президентом Международного олимпийского комитета избран немец Томас Бах.

Как сообщает официальный сайт МОК, об этом теперь уже экс-президент комитета бельгиец Жак Рогге объявил на специальной церемонии в рамках 125-й сессии Международного олимпийского комитета.

На пост президента комитета претендовали шесть кандидатов, среди которых был и президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка.

Бах изначально считался главным фаворитом. Вице-президент МОК, успешный юрист и бизнесмен, олимпийский чемпион Монреаля-1976 и двукратный чемпион мира по фехтованию на рапирах, он стал активным участником олимпийского движения в 1981 году, когда по приглашению бывшего тогда президентом МОК Хуана Антонио Самаранча вошел в первый состав комитета атлетов наряду с прославленным советским хоккеистом Владиславом Третьяком и другими известными спортсменами. В 1991 году Бах стал членом МОК, в 1996 был избран в исполком организации. С 2002 года он возглавлял юридическую комиссию МОК, с 2006 года занимал должность вице-президента.

Напомним, что выборы президента МОК были последним пунктом в повестке 125-й сессии, которая продлилась неделю. Также ключевыми решениями стало объявление столицы летних Игр 2020 года - Токио и возвращения борьбы в перечень видов спорта, участвующих в программе Олимпийских игр в 2020 и 2024 годах.