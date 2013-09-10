Макс Бурсак сразится за титул континентального чемпиона WBA

21 сентября в харьковском Дворце спорта «Локомотив» чемпион Европы (EBU) в среднем весе Макс Бурсак будет оспаривать с британским боксером Ником Блэквеллом пояс WBA Continental.

Об этом сообщается в релизе организаторов боя - промоутерской компании братьев Кличко "К2 Promotions".

Генеральный директор «К2 Promotions» Александр Красюк отметил: «На сегодняшний день чемпион Европы Макс «Tiger» Бурсак является украинским боксерем, который ближе всего находится к титулу чемпиона мира. Он занимает 5-ю строчку в рейтингах WBO и WBA и 11 строчку в рейтинге WBC. У Макса будет возможность дополнить свою коллекцию еще одним титулом. У него уже есть титул чемпиона IBF среди молодежи, пояс Интерконтинентального чемпиона по версии IBO, титул Чемпиона Европы. И на кону предстоящего поединка новый титул - WBA Continental. Завоевав этот титул, он сможет вплотную приблизиться к вершине рейтинга и таким образом получить право провести поединок с Чемпионом WBA, которым является звезда мирового бокса Геннадий Головкин».

В свою очередь сам Бурсак отмечает: «21 сентября я проведу титульный поединок против молодого британца Ника Блэквелла. Соперник амбициозный и меня ждет непростой бой. Я очень серьезно к нему готовлюсь. Это очередная ступенька к моей давней мечте – завоеванию титула чемпиона мира. Постараюсь порадовать всех любителей бокса красивым, зрелищным поединком. И своей победой над соперником».