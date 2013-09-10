Сегодня Бубка поборется за пост президента МОК

Среди кандидатов на этот пост значится и президент НОК Украины Сергей Бубка.

Как сообщает официальный сайт МОК, всего в выборах принимают участие шесть кандидатов.

На смену нынешнему президенту МОК Жаку Рогге может прийти: Томас Бах (Германия), Сергей Бубка (Украина), Ричард Каррион (Пуэрто-Рико), Чинг-Ко У (Тайвань), Сер Мьянг Нг (Сингапур) и Денис Освальд (Швейцария).

По теме: Кандидата в президенты МОК Сергея Бубку поддерживают 28 национальных федераций

Главным фаворитом считают вице-президента МОК Баха. Успешный юрист и бизнесмен, олимпийский чемпион Монреаля-1976 и двукратный чемпион мира по фехтованию на рапирах, он стал активным участником олимпийского движения в 1981 году, когда по приглашению бывшего тогда президентом МОК Хуана Антонио Самаранча вошел в первый состав комитета атлетов наряду с прославленным советским хоккеистом Владиславом Третьяком и другими известными спортсменами. В 1991 году Бах стал членом МОК, в 1996 был избран в исполком организации. С 2002 года он возглавляет юридическую комиссию МОК, с 2006 года занимает должность вице-президента.

Согласно процедуре, МОК выбирает президента путем тайного голосования сроком на восемь лет. Повторно президент выбирается на четыре года. Для победы на выборах кандидат должен набрать 50% + 1 голос. Сейчас у МОК 103 члена, поэтому нужно набрать 52 голоса. Если в первом туре ни один из кандидатов их не получает, то в каждом последующем отсеивают кандидата, набравшего наименьшее количество голосов, и так до тех пор, пока не останутся двое, один из которых побеждает в итоге простым большинством.

Имя нового главы МОК станет известно приблизительно в 18:30 по Киеву.