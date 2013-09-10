УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Украина - Англия

Сегодня в Киеве, на НСК "Олимпийский", состоится один из важнейших матчей в борьбе за путевку на чемпионат мира-2014 в отборочной группе Н - сборная Украины примет команду Англии.

Как сообщает корреспондент УНИАН, эта игра станет ключевой в плане распределения мест в группе для тройки ведущих команд: помимо Украины и Англии на поездку на ЧМ летом следующего года также реально претендует сборная Черногории.

На данный момент, в турнирной таблице у англичан и черногорцев по 15 очков, у украинцев - 14. При этом, сборные Украины и Англии провели по 7 матчей, в то время как черногорцы 8.

Наиболее благоприятный рассклад перед оставшимися играми у сборной Украины, которая принимает дома англичан и еще одного достаточно сильного противника - сборную Польши, которая неудачно проводит нынешний отборочный цикл. А в последнем туре украинцы проведут выездной матч с явным аутсайдером из Сан-Марино (первая очная игра этих сборных во Львове закончилась со счетом 9:0). А вот сборной Англии и Черногории еще придется встречаться друг с другом и, неизбежно, терять очки... в пользу команды Украины.

Таким образом, победа команды Михаила Фоменко над англичанами существенно повышает шансы на итоговое первое место в группе, которое дает прямую путевку на чемпионат мира, а ничья - на второе место и стыковые матчи.

Букмекерские конторы в сегодняшней игре не отдают предпочтения ни одному из соперников. Авторитетная британская William Hill ставки и на победу украинцев, и на победу англичан принимает с коэффициентом в 2.8 к 1. Вероятность же ничейного исхода оценивается показателем 3.10. При этом самым вероятным является ничейный результат 1:1, на который принимаются ставки с показателем 7.0

Также, по мнению букмекеров, больше всего шансов сегодня забить у форвардов сборной Англии Рики Ламберта и Джермейна Дефо (2.5 к 1). Среди украинцев вероятным автором гола является Андрей Ярмоленко (3.0 к 1).

Матч Украина - Англия начнется в 21:45. УНИАН проведет онлайн-трансляцию игры.